Ротация будет продолжаться в несколько этапов, ведь россияне будут пытаться удержать фланги в окрестностях города.

На Бахмутском направлении наблюдается уменьшение динамики активности врага, а заявление главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о выходе наемников из Бахмута, на сухом языке, является "латентной капитуляцией".

Об этом сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Эти заявления Пригожина, на сухом языке, это латентная капитуляция его группировки. Бесспорно в них идет внутривидовая борьба накануне крупных, как мне кажется, событий в самой России", - сообщил он.

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Череватый подчеркнул, что сегодня Пригожин пытается сохранить остатки своей ЧВК, поскольку он понимает, что несколько недель на Бахмутском направлении могут прекратить существование его организации.

"Довольно забавно звучали заявил о том, что он "1-я армия мира". В той же Сирии, когда вагнеровцы сталкивались не с беззащитными сирийцами, а Вооруженными силами США и когда их большое подразделение за час уничтожили так, что они не могли несколько месяцев прийти в себя... Мы прогнозировали более 2 месяцев назад, что если сохранится такая динамика потерь и враг не сможет найти источник пополнения личного состава - он будет разбит, что сейчас и есть", - отметил Череватый.

"Вагнер" выходит из Бахмута - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным британской разведки, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, начал вывод своих наемников из-под Бахмута для передачи контроля позиций кадровым войскам Российской армии.

Соответствующая ротация будет продолжаться в несколько этапов, ведь россияне будут пытаться удержать фланги в окрестностях города.

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