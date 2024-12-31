Ким поздравил Путина и всех граждан РФ, включая их войска, с Новым годом.

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна и Россия всегда двигались вперед "рука об руку" на правильном пути, сообщило официальное китайское информационное агентство, передает Reuters.

Во время обмена новогодними поздравлениями с российским диктатором Владимиром Путиным китайский лидер приветствовал взаимное доверие и стратегическую координацию между двумя государствами и выразил желание поддерживать тесные контакты с президентом РФ.

По словам Си, китайско-российское сотрудничество в различных сферах в дальнейшем будет открывать новые возможности для развития.

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В свою очередь президент Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал укрепить всеобъемлющее стратегическое партнерство страны с РФ в своем письме к российскому диктатору Владимиру Путину, пишет Reuters.

В своем обращении Ким поздравил Путина и всех граждан РФ, включая их войска, с Новым годом и заявил, что готов к дальнейшему укреплению двусторонних связей. По его словам, оба лидера поднялись на новую высоту в 2024 году с помощью "новых проектов".

"Ким пожелал, чтобы новый 2025 год был записан как первый год победы в 21 веке, когда российская армия и народ победят неонацизм и достигнут великой победы", - отметили в издании KCNA.

В Reuters напомнили, что Ким и Путин подписали договор о взаимной обороне на саммите в июне, который призывает каждую сторону прийти на помощь другой в случае вооруженного нападения.

После того Северная Корея отправила тысячи военных в РФ для поддержки войны против Украины. По информации Южной Кореи и США, более тысячи из них были убиты или ранены.

Войска КНДР в Украине - последние новости

Ранее в Пентагоне оценили эффективность солдат КНДР в войне в Украине. По его словам, нападения, которые осуществляют северокорейские солдаты "не являются значительно эффективными", а северокорейцы несут "значительное количество" потерь.

В то же время в Силах Специальных Операций ВС Украины сообщили, что Ким Чен Ын отправляет воевать против Украины солдат, которые "провинились перед КНДР". Кроме того, бойцам внушают, что так они "защищают родину" и получают возможность "искупить свои проступки перед страной".

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