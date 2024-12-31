Пресс-секретарь Пентагона отметила, что примерно 1000 солдат КНДР были убиты или ранены в Курской области.

В Пентагоне высказались об эффективности северокорейских солдат в Украине и оценили уровень потерь армии КНДР. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Так, она отметила, что Министерство обороны США соглашается с предварительной оценкой Белого дома по количеству потерь северокорейцев в результате боевых действий против Украины в Курской области РФ.

"Белый дом недавно объявил, что примерно 1000 солдат [КНДР] были убиты или ранены в Курской области. Это также наша оценка", - сказала Сингх.

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Она добавила, что нападения, которые совершают северокорейские солдаты "не имеют значительнй эффективности", и что северокорейцы несут "значительное количество" потерь.

Солдаты КНДР в войне против Украины

Ранее говорилось о том, что в Курской области РФ находятся около 11 000 военнослужащих из КНДР. По данным разведки Южной Кореи, эти силы развернули в составе российского воздушно-десантного подразделения и подразделения морской пехоты.

Военный аналитик Евгений Дикий отмечал, что лидер КНДР Ким Чен Ын готов поставлять в армию Российской Федерации больше людей, но пока северокорейцы не оправдывают эффективности на фронте.

Ранее из расшифрованных записей из трофейного блокнота северокорейского солдата, которого ликвидировали в Курской области РФ, выяснилось, что КНДР отправляет на войну "элитных солдат", которым был и убитый. Также бойцам внушают, что так они "защищают родину" и получают возможность "искупить свои проступки перед страной".

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