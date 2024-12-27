В МИД Китая пока не подтвердили этот визит.

Президент Китая Си Цзиньпин приедет в Россию в 2025 году. Об этом сообщили российские СМИ, передает Reuters.

"Что касается конкретных двусторонних мероприятий, то могу сказать, что соответствующие планы активно разрабатываются. Что можно сказать, что не является секретом, с точки зрения приоритетности, так это то, что в следующем году в России ожидается визит председателя Китайской Народной Республики", - отметил посол Москвы в Пекине Игорь Моргулов.

В то же время на очередной пресс-конференции Министерство иностранных дел Китая не подтвердило этот визит, однако подчеркнуло, что две страны поддерживают тесные контакты на всех уровнях.

Видео дня

В Reuters напомнили, что российский диктатор Владимир Путин посещал Китай в феврале 2022 года, объявив партнерство "без ограничений" за несколько дней до того, как начал полномасштабное вторжение в Украину.

"Он снова был в Пекине в мае прошлого года, после своего переизбрания с большим отрывом, и приветствовал "новую эру" отношений, сосредоточенную на противостоянии политике США. Си был принят в Кремле как "дорогой друг" в 2023 году после того, как он получил беспрецедентный третий срок в должности", - добавили в материале.

В свою очередь Моргулов отметил, что Китай, который воздерживается от того, чтобы осудить войну в Украине, понимает основу конфликта, ведь "они сталкиваются со многими одинаковыми вызовами - США и их союзники усиливают давление на Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Он добавил, что НАТО "разрабатывает планы перемещения своей военной инфраструктуры" в регион, а также РФ и Китай должны совместно реагировать на политику США.

"На международной арене наши страны должны ответить "двойным противодействием" на "двойное сдерживание", которое Запад пытается осуществлять в отношении России и Китая", - сказал Моргулов.

Китай и Россия - последние новости

Ранее российские СМИ сообщили, что Китай сократил закупки российского угля и увеличил поставки из других стран. Сейчас Россия занимает второе место среди поставщиков угля в Китай.

В то же время издание Bloomberg написало, что поставки российского газа в Китай достигли нового рекорда за сутки. Журналисты отметили, что суточный объем поставок по этому маршруту превысил максимальные контрактные обязательства России.

Вас также могут заинтересовать новости: