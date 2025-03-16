По словам Уиткоффа, Трампу понадобятся недели на заключение мирного соглашения между Украиной и Россией.

Диалог между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным ожидается уже на следующей неделе.

Об этом рассказал специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в интервью CNN.

Также он высказался о сроках заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. По его словам, Трамп использует термин "недели", а он не собирается с ним спорить.

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Кроме того, Уиткофф выразил надежду, что в ближайшие дни будет достигнут реальный прогресс в заключении мирного соглашения.

"Я считаю, что всем стоит сосредоточиться на том прогрессе, которого удалось достичь с момента инаугурации президента. Никто не ожидал такого быстрого прогресса", - сказал он.

Спецпосланник Трампа отметил, что война в Украине является "чрезвычайно сложным вопросом". Тем не менее он уверен, что США удалось сократить разрыв между двумя сторонами конфликта.

"Есть еще много вопросов для обсуждения, но я думаю, что два президента на этой неделе проведут действительно хороший и конструктивный разговор", - заверил Уиткофф.

Трамп и Путин - другие новости

Ранее помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, когда может состоятся встреча лидеров РФ и США. По его словам, пока контакты между странами идут на других уровнях.

Кроме того, в BILD писали, что Путин "режет" президента США Дональда Трампа, используя "стратегию салями". Российский диктатор заговаривает зубы американскому президенту и добивается от него постоянных маленьких уступок, приближающих капитуляцию Украины.

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