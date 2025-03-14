Российский диктатор заговаривает зубы американскому президенту и добивается от него постоянных маленьких уступок, приближающих капитуляцию Украины.

Российский диктатор Владимир Путин пытается обмануть президента США Дональда Трампа и добиться своих изначальных целей в Украине, применяя "тактику салями". Об этом в интервью BILD заявил американский политический консультант, эксперт по Трампу Питер Раф.

Он отметил, что Путин выставил Трампу условия, на которых он готов согласиться на 30-дневное перемирие в Украине. Раф отмечает, что именно в этом и состоит цель Путина – на каждом этапе понемногу вынуждать Киев и Запад к уступкам, которые в конечном итоге должны привести к полной капитуляции Украины.

Все это сопровождается заверениями, адресованными США, что "новая эра сотрудничества" вот-вот начнётся, отмечает Раф.

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"Мы увидим, как на это отреагирует Трамп. США должны подготовиться к тактике затягивания времени и стратегии "салями", установив чёткие красные линии", – говорит эксперт.

Для справки. "Стратегия салями" — это стратегия достижения большой трудной цели путем последовательного выполнения множества небольших, промежуточных задач. Поскольку каждый из этих промежуточных шагов выглядит относительно небольшим изменением, он вызывает меньше противодействия, особенно целенаправленного. Весь процесс подобен тому, как большую палку колбасы-салями нарезают тонкими колечками: каждый кусочек кажется маленьким и незначительным, но в итоге так уходит вся палка колбасы.

Отношения Трампа с Путиным

Как писал УНИАН, Путин систематически кормит Трампа отборной дезинформацией, которую американский президент потом радостно озвучивает журналистам. В частности сегодня после очередной беседы с кремлевским диктатором Трамп рассказал, что в Курской области оказывается в окружение попали тысячи украинских солдат. Трамп даже заверил СМИ, что вступился за украинских бойцов перед Путиным.

Правда, никаких объективных свидетельств масштабного котла в Курской области нет. Позднее в Генштабе ВСУ прямо опровергли слова Трампа о том, что тысячи украинских солдат попали в окружение.

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