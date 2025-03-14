По словам президента, на самом деле он "только имел в виду, что хотел бы ее завершить".

Президент США Дональд Трамп заявил, что "с долей сарказма" обещал завершить войну в Украине за сутки.

Так америанский лидер ответил на вопросы журналистки свое обещание "положить конец войне" за 24 часа. Интервью было опубликовано на Youtube.

Шерил Эткиссон отметила сложность решения полномасштабного вторжения России, в то же время напомнив Трампу, что во время предвыборной кампании он сказал, что "окончит эту войну через 24 часа".

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"Ну, я был несколько саркастичен, когда это говорил. На самом деле я только имел в виду, что хотел бы ее завершить, и я думаю, что мне это удастся", - объяснил президент США.

Трамп считает, что президент РФ Владимир Путин согласится на временное перемирие в Украине, которое в дальнейшем может привести к окончательному разрешению российско-украинской войны. Он добавил:

"Я думаю, что Путин согласится на прекращение огня. Думаю, я его довольно хорошо знаю".

Война в Украине - последние заявления Трампа

Ранее Трамп не захотел говорить, разговаривал ли в последние дни с Путиным, уточнив, что в понедельник станет известно немного больше.

Он не ответил на вопрос о плане действий в случае отказа России прекращать огонь, а сказал, что это будут "плохие новости для мира". Однако он верит, что Путин согласится.

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