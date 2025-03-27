Американский президент может осознавать, что правитель РФ ведет свою игру.

Российский диктатор Владимир Путин "играет с Трампом". На самом деле он не намерен подписывать никаких мирных соглашений.

Такое заявление сделала в интервью Sky News бывшая заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. По ее мнению, американский лидер это осознает и может ввести больше санкций против России.

При этом Европа, по словам Геттемюллер, может стать "эффективным участником" любых переговоров, поскольку является важной для уже существующих санкций.

Видео дня

В то же время вероятность выхода США из НАТО бывшая заместитель генсека Альянса называет нулевой, хотя американский президент потенциально даст другим членам военного блока взять на себя инициативу.

Также Роуз Геттемюллер высказалась о "силах заверения", которые Европа может направить в Украину. Она подчеркнула, что есть еще много вещей, которые требуют определения.

"Эффективные силы заверения станут возможными только тогда, когда США будут готовы их поддержать. Есть еще много вопросов, на которые нужно ответить, но я думаю, что это может сработать. Силы заверения в прошлом играли хорошую роль во время мирного процесса, но мы все еще не знаем, удастся ли достичь мира вообще", – констатировала бывшая заместитель генерального секретаря НАТО.

Путин играет в игру с Трампом

О том, что российский диктатор может водить своего американского коллегу за нос, писали и другие СМИ. Так, The Telegraph называет ложь Путина и доверчивость Трампа большими преградами для переговоров. Однако глава Белого дома начинает понимать, что Путин водит его за нос.

Журналисты Business Insider писали, что Путин придумал хитрый ход, чтобы отвлечь Трампа от целей РФ в Украине, играя на деловой хватке своего американского коллеги.

Вас также могут заинтересовать новости: