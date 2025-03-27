Путин продолжает доказывать то, что он не заинтересован в достижении мира в Украине.

Состоялись несколько раундов мирных переговоров России с США, но глава Кремля Владимир Путин не отказывается от своего привычного "дипломатического стиля": ложь, бомба, ложь, бомба. Всего спустя сутки после прорыва в вопросе моратория на атаки в Черном море, который был достигнут в Эр-Рияде, российские беспилотники налетели на Харьков, разрушив квартиры и магазины, а также ранив 21 человека.

Британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз в своей колонке для издания The Telegraph заявил, что прогресс в достижении мира оказался под угрозой сразу по двум причинам.

После разговора президента США Дональда Трампа с Путиным в начале этого месяца в Белом доме говорили, что "будущее с улучшением двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией имеет огромные перспективы". Также в Вашингтоне выразили надежду на то, что в будущем будут заключаться "огромные экономические сделки" и будет достигнута геополитическая стабильность после завершения войны.

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Мэтьюз считает, что мирному процессу угрожают две конкурирующие угрозы - нетерпение Трампа по прекращению огня с одной стороны и ложь Путина с другой. Главу Вашингтона часто критикуют за слишком большую симпатию к российскому лидеру.

Тем не менее даже Трамп начинает понимать, что Путин водит его за нос, считает Мэтьюз.

"Я думаю, что Россия хочет положить этому (войне в Украине - УНИАН) конец, но, возможно, они просто тянут время", - сказал Трамп ведущему Newsmax Грегу Келли во вторник, 25 марта.

Журналист отметил, что Путин также может недооценивать вспыльчивый характер Трампа. Он напомнил, что президент США очень чувствителен к унижениям, но его страна имеет огромную экономическую и военную мощь.

Трамп и Путин - другие новости

Ранее в Sky News писали, что президент США Дональд Трамп превращает российского диктатора Владимира Путина из изгоя в партнера. В Вашингтоне впервые за время полномасштабного вторжения РФ в Украину заговорили о смягчении санкций, а не об их усилении.

Кроме того, в Business Insider считают, что Путин придумал хитрый ход, чтобы отвлечь Трампа от целей РФ в Украине. Глава Кремля играет на деловой хватке президента США.

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