Он вывел ее в политику и дал высокую должность.

Президент РФ Владимир Путин вывел свою дочь Екатерину Тихонову в большую политику. Вероятно, он хочет сделать ее преемницей.

Об этом сообщил советник министра МВД Вадим Денисенко в эфире телеканала "Эспрессо".

Путин недавно назначил Тихонову сопредседателем Координационного совета по импортозамещению Российского союза промышленников и предпринимателей. Предположительно, таким образом он постепенно готовит ее к роли преемницы.

"Он не сделал ее чиновницей, он сделал ее сопредседателем Координационного совета по импортозамещению Российского союза промышленников и предпринимателей. Не исключено, что Путин начинает задумываться, чтобы дочь стала его преемницей", - объяснил Денисенко.

Что известно о дочери Путина:

Тихонова родилась 31 августа 1986 года в немецком Дрездене, где служил офицер КГБ Владимир Путин.

Окончила МГУ, является кандидатом физико-математических наук и возглавляет компанию "Инопрактика".

По словам экс-депутата Госдумы Марии Максаковой, которая знакома лично с Тихоновой, та - слишком непубличный человек, она слишком закрыта, пытается остаться незаметной.

Тихонова занималась акробатическим рок-н-роллом и достигла определенных успехов.

Стала главой негосударственной компании "Инопрактика", которая с 2015-го года получила господрядов на 452 млн рублей.

23 июня 2022 года появилась информация о том, какую должность готовят для дочери Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: