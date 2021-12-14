По словам Климкина, президент РФ уважает и опасается своего американского коллегу Джо Байдена.

Российский президент Владимир Путин опасается своего американского коллегу Джо Байдена, заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Кого Путин одновременно и уважает, и опасается? Это Байден. Если посмотреть на Европу, то там, конечно, есть люди, с которыми он разговаривает – Макрон, Шольц. Но реально поставить "красные" линии, коридор Путину может только Байден. В этом смысле поддержка США для нас важна", - заявил Климкин.

По его словам, если Украина сама не будет себя защищать, ее никто не защитит.

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"Если сами себе не помогаем, нам никто не будет помогать. Есть вещи, которые нужно было сделать на вчера или позавчера. И это вопрос нашего доверия к себе, поскольку мы спрашиваем себя или власть, сделали ли мы все, что от нас зависит", - добавил экс-глава МИД.

Напомним, 7 декабря состоялись переговоры лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина с помощью закрытого канала видеосвязи. Байден предупредил президента Российской Федерации о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.

Как сказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, Байден отказался идти на уступки Путину в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО.

Салливан не смог сказать, окончательно ли Путин решил нападать на Украину. В то же время советник по нацбезопасности предположил, что Путин может отказаться от планов вторжения в Украину в обмен на запуск "Северного потока-2".

Также США намерены предоставить Украине дополнительную военную помощь.

Автор: Юрий Годован