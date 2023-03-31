Предоставление Украине большого количества оружия могут положить конец этой ужасной войне и обеспечить достижение справедливого мира.

Справедливый и прочный мир в Украине должен быть обеспечен на основе Устава ООН. В его основе должен быть вывод Россией своих войск со всех территорий Украины, которые она сейчас оккупирует.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в комментарии изданию Der Standard.

По его словам, Европа поддерживает формулу мира президента Владимира Зеленского. Но мир зависит от того, как закончится война, а не только от того, что она закончится, с территориальными и другими успехами России от этой агрессивной войны.

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Глава европейской дипломатии отметил необходимость привлечения России к ответственности. В этом контексте он назвал "важным" предъявление Международным уголовным судом обвинения президенту Владимиру Путину.

"Путин должен заплатить за военные преступления, за которые он отвечает. Сюда входит насильственное похищение многих детей из Украины", - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что предоставление Украине большого количества оружия и совместная закупка боеприпасов могут положить конец этой ужасной войне и обеспечить достижение справедливого мира.

"Пока Россия атакует и бомбит Украину, ей будут нужны и оружие, и боеприпасы, чтобы защитить себя и положить конец войне... В этой войне история и справедливость на стороне Украины. Но мы должны ускорить ход истории. Наша военная поддержка и наше решение о совместной закупке боеприпасов направлены на достижение справедливого мира в Украине. Это правильное и необходимое решение", - заявил Боррель.

Война в Украине - формула мира

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира, состоящую из 10 пунктов. Среди главных условий - радиационная, ядерная и энергетическая безопасность Украины, а также завершение войны, выполнение устава ООН и возвращение всех пленных.

Однако, Глава МИД РФ Сергей Лавров отказался от мирных переговоров с Киевом, на что в МИД Украины заявили, что таким образом Кремль в очередной раз продемонстрировал свою незаинтересованность в мире.

Тем временем, США поддерживали мирный план Киева, который требует вывода всех российских войск с территории Украины. При этом, Вашингтон выступает против альтернативных предложений в пользу Москвы, в часности "мирного плана" Китая. В своих "мирных" предложениях Китай не призывает Россию вывести свои войска с украинской территории и прекратить убивать мирное население. Также план Пекина предусматривает замораживание положения российских войск на территории Украины.

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