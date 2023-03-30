Она подчеркнула, что нужно делать все для предотвращения эскалации войны.

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что поддерживает мирный план завершения войны в Украине, который не влечет за собой победы России, и в то же время предусматривает справедливые и реалистичные цели.

"Наша общая цель – чтобы Россия вывела свои войска с украинских территорий", – подчеркнула она во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время поездки в Анкару, сообщает издание HVG.

Кроме того, глава государства поблагодарила Эрдогана за роль посредника между Украиной и Россией.

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"Конечная цель – это мир, который требует общей воли, и нужно делать все для предотвращения эскалации войны. Нужно унять, а не усиливать напряженность, а воюющие стороны должны сесть за стол переговоров, и нужен мирный план", – отметила она.

Война в Украине: позиция Венгрии

Заявление Каталин Новак показалось несколько контраверсионным, учитывая комментарии других венгерских чиновников относительно войны в Украине. В частности, премьер страны Виктор Орбан поддержал "мирный план" Китая, где войну назвали "украинским кризисом", за что его раскритиковала венгерская оппозиция.

Кроме того, Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС относительно ордера Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина, а также отказалась участвовать в программе ЕС по закупке боеприпасов для Украины.

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