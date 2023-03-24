Ранее США и союзники отвергли китайскую "мирную" инициативу как предвзятую в отношении России.

Главный китайский дипломат призвал Европу поддержать мирные переговоры по войне России в Украине. Ранее США предупредили, что предложения Пекина фактически означают сохранение за Россией захваченных украинских территорий.

Такую позицию глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И выразил в телефонном разговоре с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, пишет Bloomberg.

"Китай надеется, что Франция и другие европейские страны также сыграют свою роль. Прекращение огня, остановка войны, возобновление мирных переговоров и политическое урегулирование кризиса должны стать стратегическим консенсусом между Китаем и Европой", - заявил Ван И.

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Мирные инициативы Китая - что известно

Как сообщал УНИАН, в феврале Китай представил свой "мирный план" по войне в Украине. Он состоит из 12 пунктов, но не содержит четких рекомендаций, как достичь их выполнения. Пекин также избегает заявлять, что Россия является агрессором, а Украина - жертвой агрессивной войны. Китай также не призывает Россию вывести свои войска с украинской территории и прекратить убивать мирное население.

Предложения Китая предусматривает замораживание положения российских войск на территории Украины, что не поддерживает Киев. Президент Владимир Зеленский пообещал продолжать борьбу, пока российские захватчики не уйдут за пределы международно признанных границ Украины. Москва не проявляет никаких признаков прекращения боевых действий и продолжает претендовать на часть восточной Украины и Крым.

США и их союзники отвергли китайскую инициативу как предвзятую в отношении России. Однако официальные лица США опасаются, что полное отклонение предложения Китая может стать сигналом того, что Вашингтон не заинтересован в мире.

После встречи с лидером КНР Си Цзиньпином военный преступник Владимир Путин фактически подтвердил, что хотел бы "заканчивать войну" по плану, предложенному Китаем.

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