В МИД Украины подчеркнули, что Кремль предоставил миру очередное доказательство того, что Москва не заинтересована в мире.

МИД Украины отреагировал на сегодняшнее заявление дипломата РФ Сергея Лаврова о том, что Москва якобы не может пойти на переговоры с украинской стороной по вине Владимира Зеленского.

Как отметил представитель МИД Олег Николенко в Facebook, такими "публичными маневрами" Кремль лишь в очередной раз показывает украинским партнерам, что совершенно не заинтересован в мире.

"Публичные маневры представителей российского режима о готовности к переговорам, "перемирие на Рождество", ожидание "реальных" предложений Запада - лишь дымовая завеса для подготовки к очередной российской террористической атаке по Украине", - отметил он.

Видео дня

Николенко подчеркнул, что весь мир и Украина уже давно привыкли к лживой риторике Кремля, поэтому очередные заявления Лаврова не имеют никакого политического веса.

Ранее западные партнеры Украины положительно отреагировали на "формулу мира", предложенную Владимиром Зеленским. Именно этот документ является главным воплощением видения перемирия с РФ от украинской стороны, как отметил Николенко.

"Это - комплексный документ из десяти пунктов, воплощение которых поможет восстановить мир на украинской земле и создаст предохранители для неповторения российской агрессии в будущем", - говорится в публикации.

Украинская "формула мира"

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира в рамках своего выступления на саммите "Большой двадцатки" на Бали. Она состоит из 10 пунктов, каждый из которых "четко" проработан. Среди главных условий упоминается радиационная, ядерная и энергетическая безопасность Украины. А также фиксация завершения войны, выполнение устава ООН и возвращение всех пленных.

Зеленский подчеркнул, что украинскую формулу мира воспринимают в мире чрезвычайно позитивно.

Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, для подробного обсуждения этого предложения правительство планирует провести международный саммит. Он может состояться до конца февраля 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: