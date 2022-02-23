После признания Путиным ЛДНР и ввода туда регулярных войск РФ, европейская пресса пришли в ужас. Издания вышли с передовицами, гласящими, что Путин поставил Европу на грань войны.

Сербский журнал вышел с заголовком "Украина напала на Россию" на первой полосе. Между тем, авторитетные издания отметили, что это президент РФ Владимир Путин поставил целую Европу на грань войны.

Заголовок в сербском журнале сопроводили снимками эвакуированных, разбитых домов и военными с оружием. Журналисты "скормили" сербам кремлевские фейки о том, что украинцы обстреляли пограничный пункт под Ростовом и снаряды попали на 150 метров вглубь территории России. А еще, оказывается российские специалисты ликвидировали пятерых украинских диверсантов, пытавшихся перейти границу с РФ. Скриншот обложки разместил у себя в соцсети журналист Богдан Цюпин.

При этом авторитетные западные издания видят ситуацию несколько иначе. И вышли с передовицами, на которых разместили совершенно другой посыл, по которому можно судить, что Путин официально признан Гитлером 21 века.

В частности, издание Deutsche Welle ищет исторические прецеденты того, что делает российский президент в отношении Украины и самопровозглашенных образований на ее территории, пишет Би-би-си.

Опрошенные журналистами эксперты считают, что действия Владимира Путина сейчас аналогичны военной оккупации Чехословакии нацистской Германией, которая началась с аннексии Судетской области в 1938 году.

"Он создал свою собственную искусственную Судетскую область и делает там то, что делал Гитлер", - сказала Саманта де Бендерн, научный сотрудник программы по России и Евразии лондонского аналитического центра Chatham House.

В свою очередь The Times отмечает, что Путин предпринял шаги, направленные на расчленение Украины и усиление военного присутствия в оккупированных регионах. Издание отметило, что угрозу для Кремля представляет не западное оружие в Украине, а западные идеи: свобода, законность, суверенитет и безопасность. Движение Украины в этом направлении, хоть и шаткое, но подрывает режим в России.

Газета New York Times задается же вопросом: смогут ли санкции Джо Байдена остановить Владимира Путина? Опрошенные журналистами газеты эксперты считают, что нет. По крайней мере, те санкции, что уже были объявлены американским президентом и его европейскими коллегами.

И одна из причин того, что санкции могут не возыметь действия, заключается в том, что Владимир Путин извлек урок из 2014 года, когда Россия впервые столкнулась с масштабными западными ограничениями, и постарался изолировать экономику страны так, чтобы по ней было трудно больно ударить.

А вот журнал Economist подсчитывал экономические потери Украины от войны, которая пока не случилась, но уже привела к существенным последствиям. По одной из оценок, которую приводит издание, тянущийся конфликт с Россией обошелся Украине в $280 млрд в период с 2014 по 2020 год. Но ущерб от последних нескольких месяцев, когда США стали все настойчивее заявлять о неминуемом российском полномасштабном вторжении, измеряется не только деньгами, но и навсегда отложенными проектами и утраченными перспективами.

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