Начало полномасштабной эскалации со стороны России это уже вопрос фактов и ситуации, которая динамично меняется.
Такое мнение выразил посол Украины в США Валерий Чалый в соцсети. Он отметил, что в настоящее время наша страна "имеет открытую вооруженную интервенцию России в Украину, которая закреплена даже юридически российскими официальными структурами".
Во-вторых, есть акт агрессии России против Украины.
"И да-это и есть широкая эскалация. Если нет, тогда что??? И вы думаете, они дальше не пойдут? Не будьте наивными. Уйдут. Вплоть до той границы, где будут остановлены", - высказал мнение дипломат.
Кроме этого, Чалый спрогнозировал следующие шаги страны-агрессора.
- не только легализация уже размещенных на территории ОРДЛО российских военных, но и их усиление дополнительной наступательной техникой и боеприпасами и введение дополнительных подразделений вооруженных сил РФ;
- создание на этой территории российских военных баз;
- передвижение тяжелой техники, включая ракетную артиллерию вплотную к линии соприкосновения;
- создание провокаций и подготовка наступательной операции, которая будет иметь целью расширение оккупационной территории до административных границ Донецкой и Луганской областей;
- поддержка этой военной операции российскими военными группировками, которые сосредоточены на границах Украины;
- в случае дальнейшего развертывания операции - попытка окружить подразделения украинских Вооруженных сил в зоне ООС...
"Без поправки на ожидание и подготовку к более сложным сценариям - будем опаздывать", - отметил посол и добавил, что пусть народ будет спокойно мобилизован, а политикам стоит выкинуть "со своей головы эти напрасные надежды", имея в виду надежду, что полномасштабной войны не будет.
"Все. Рубикон перейден", - подытожил дипломат.