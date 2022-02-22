Чалый прокомментировал возможное полномасштабное вторжение в Украину \ фото: УНИАН

Начало полномасштабной эскалации со стороны России это уже вопрос фактов и ситуации, которая динамично меняется.

Такое мнение выразил посол Украины в США Валерий Чалый в соцсети. Он отметил, что в настоящее время наша страна "имеет открытую вооруженную интервенцию России в Украину, которая закреплена даже юридически российскими официальными структурами".

Во-вторых, есть акт агрессии России против Украины.

"И да-это и есть широкая эскалация. Если нет, тогда что??? И вы думаете, они дальше не пойдут? Не будьте наивными. Уйдут. Вплоть до той границы, где будут остановлены", - высказал мнение дипломат.

Кроме этого, Чалый спрогнозировал следующие шаги страны-агрессора.

- не только легализация уже размещенных на территории ОРДЛО российских военных, но и их усиление дополнительной наступательной техникой и боеприпасами и введение дополнительных подразделений вооруженных сил РФ;

- создание на этой территории российских военных баз;

- передвижение тяжелой техники, включая ракетную артиллерию вплотную к линии соприкосновения;

- создание провокаций и подготовка наступательной операции, которая будет иметь целью расширение оккупационной территории до административных границ Донецкой и Луганской областей;

- поддержка этой военной операции российскими военными группировками, которые сосредоточены на границах Украины;

- в случае дальнейшего развертывания операции - попытка окружить подразделения украинских Вооруженных сил в зоне ООС...

"Без поправки на ожидание и подготовку к более сложным сценариям - будем опаздывать", - отметил посол и добавил, что пусть народ будет спокойно мобилизован, а политикам стоит выкинуть "со своей головы эти напрасные надежды", имея в виду надежду, что полномасштабной войны не будет.

"Все. Рубикон перейден", - подытожил дипломат.

Вас также могут заинтересовать новости: