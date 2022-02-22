Он посоветовал политикам выбросить из головы надежду на то, что широкой эскалации со стороны РФ не будет. Также он перечислил следующие шаги РФ на Донбассе.

Начало полномасштабной эскалации со стороны России это уже вопрос фактов и ситуации, которая динамично меняется.

Такое мнение выразил посол Украины в США Валерий Чалый в соцсети. Он отметил, что в настоящее время наша страна "имеет открытую вооруженную интервенцию России в Украину, которая закреплена даже юридически российскими официальными структурами".

Во-вторых, есть акт агрессии России против Украины.

"И да-это и есть широкая эскалация. Если нет, тогда что??? И вы думаете, они дальше не пойдут? Не будьте наивными. Уйдут. Вплоть до той границы, где будут остановлены", - высказал мнение дипломат.

Кроме этого, Чалый спрогнозировал следующие шаги страны-агрессора.

- не только легализация уже размещенных на территории ОРДЛО российских военных, но и их усиление дополнительной наступательной техникой и боеприпасами и введение дополнительных подразделений вооруженных сил РФ;

- создание на этой территории российских военных баз;

- передвижение тяжелой техники, включая ракетную артиллерию вплотную к линии соприкосновения;

- создание провокаций и подготовка наступательной операции, которая будет иметь целью расширение оккупационной территории до административных границ Донецкой и Луганской областей;

- поддержка этой военной операции российскими военными группировками, которые сосредоточены на границах Украины;

- в случае дальнейшего развертывания операции - попытка окружить подразделения украинских Вооруженных сил в зоне ООС...

"Без поправки на ожидание и подготовку к более сложным сценариям - будем опаздывать", - отметил посол и добавил, что пусть народ будет спокойно мобилизован, а политикам стоит выкинуть "со своей головы эти напрасные надежды", имея в виду надежду, что полномасштабной войны не будет.

"Все. Рубикон перейден", - подытожил дипломат.

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