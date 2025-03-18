Идея расширения французского "ядерного зонтика" стала актуальна после того, как Трамп захотел отказаться от роли США как главного гаранта безопасности Европы.

Президент Франции Эммануэль Макрон инициировал переговоры с европейскими лидерами о том, возможно ли ядерный арсенал его страны использовать для сдерживания будущей российской агрессии в Европе. Между тем эксперты уже говорят, что арсенал Франции пока слишком мал для того, чтобы защитить весь регион. Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что идея расширения французского "ядерного зонтика" приобрела актуальность после того, как президент США Дональд Трамп захотел отказаться от роли своей страны как главного гаранта безопасности Европы после Второй мировой войны.

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"Из европейской страны никогда не поступало ни одного запроса на такое, поскольку никто никогда не хотел сомневаться в поддержке США. Дебаты, которые сейчас начинаются, переносят нас на неизведанную территорию, и их будет очень трудно решить", - сказал экс-министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин, который работал над ядерной доктриной своей страны.

В то же время эксперты уже говорят, что ядерный арсенал Франции, который составляет около 300 боеголовок, слишком мал, чтобы защитить весь регион. Для сравнения, у США 5000 боеголовок. У России - 5580, часть из которых недавно была перемещена в Беларусь.

Кроме того, Франция, в отличие от Великобритании, которая тоже является ядерной державой, не участвует в Группе ядерного планирования НАТО (NPG), координирующей ядерную политику Альянса. Поэтому самым простым и быстрым способом для Франции усилить европейское сдерживание было бы присоединиться к этой группе, чтобы использовать свое ядерное оружие для коллективной обороны, сказала эксперт по международной безопасности Chatham House Марион Мессмер.

По ее мнению, это обеспечит согласование французской и британской ядерных доктрин, интеграцию планирования и облегчение подготовки к кризису, а для России это будет сигналом, что НАТО останется сильным даже без США.

Однако "то, что действительно влияет на принятие решений Россией, так это масштаб сдерживания США", сказала Мессмер. Европе понадобится по крайней мере десятилетие расходов на уровне примерно 6-7 процентов ВВП, если она хочет последовать этому и приобрести еще 1000 боеголовок, добавила она.

Бывшие чиновники и эксперты называют и другие варианты. Так, бывший высокопоставленный чиновник НАТО Камиль Гранд, который сейчас работает в Европейском совете по международным отношениям, сказал, что Франции придется быть более конкретной.

"Если на каждый вопрос, который задают наши союзники, ответ будет "просто доверяйте нам, президент Франции будет действовать, когда считает нужным", тогда мы не создаем что-то очень успокаивающее для наших союзников", - сказал он.

Эксперт озвучил и вариант, когда Франция совместно с Британией может заявить, что нападение на одну из европейских стран будет рассматриваться как угроза "жизненно важным интересам" Франции - по аналогии с декларацией 1995 года между Парижем и Лондоном.

Другим шагом было бы больше совместных учений и тренировок, чтобы дать сигнал России, что европейские союзники тесно связаны между собой. В 2022 году итальянский самолет-заправщик впервые принял участие во французских ядерных учениях, поэтому, отмечается, таких учений можно было бы сделать больше.

Ведущий эксперт по ядерному сдерживанию Бруно Тертре недавно заявлял, что Франция может послать "сильный оперативный сигнал", временно разместив истребители Rafale без ядерных боеголовок на базах "наших наиболее обеспокоенных партнеров, таких как Польша". Париж также мог бы принять участие в группе ядерного планирования НАТО в качестве наблюдателя.

Если США действительно откажутся от защиты Европы, ошибочно было бы пытаться повторить ядерный зонтик США или создавать его "версию для бедных", говорит бывший чиновник НАТО Гранд. По его мнению, Европа должна "вместе изобрести что-то другое".

Ядерное оружие и ситуация в Европе: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон начал обсуждение с лидерами европейских страны, можно ли использовать французское ядерное оружие для защиты Европы. По мнению руководителя Института исследований безопасности Европейского союза Стивена Эвертса, это может выглядеть, как "начало конца" НАТО.

В то же время сообщалось, что внешнеполитические шаги президента США Дональда Трампа могут привести к безудержному распространению ядерного оружия, в частности в Европе и Азии. Такие страны, как Южная Корея, Япония, Иран, Саудовская Аравия, Германия, Бельгия, Италия, Испания и Нидерланды являются так называемыми ядерными латентными государствами, которые потенциально могут быстро создать оружие массового поражения.

Недавно президент Польши обратился к США с предложением о ядерном оружии. Анджей Дуда призвал США перенести американские ядерные боеголовки, хранящиеся в Западной Европе или США, на территорию Польши как сдерживающий фактор против будущей российской агрессии.

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