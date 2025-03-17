Также в Польше признали российского олигарха лицом, пребывание которого на территории страны является нежелательным.

Польша оставила свои санкции против российского олигарха Вячеслава Моше Кантора, который был исключен из санкционного списка ЕС по требованию Венгрии. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк на своей странице в соцсети X.

По его словам, 15 марта он подписал решение о признании Кантора "лицом, пребывание которого на территории Республики Польша является нежелательным".

По информации СМИ, Кантор имеет тесные связи с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Снятие санкций с российского олигарха - что известно

Как писал УНИАН, 14 марта ЕС снял санкции с российского олигарха и еще нескольких лиц, как этого требовала Венгрия. Отмечается, что из-под их действия вывели олигарха Вячеслава Моше Кантора, сестру миллиардера Алишера Усманова - Гульбахор Исмаилову, министра спорта РФ Михаила Дегтярева и российского бизнесмена Владимира Рашевского.

Кроме того, санкции были отменены в отношении трех человек, которые считаются умершими.

Также Люксембург призвал исключить из списка магната Михаила Фридмана, но на такое решение Европейский Союз не пошел.

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