Европейским странам предстоит "панический переход", чтобы сделать свою оборонну политику более независимой от США.

В Европе наступил конец эры "дивидендов мира", в рамках которой европейские страны сокращали расходы на оборону, выделяя средства на другие нужды, поскольку президент США Дональд Трамп пригрозил сократить поддержку континента со стороны Америки. Об этом говорится в аналитической статье Financial Times.

Уточняется, что европейские лидеры в настоящее время открыто обсуждают возможность увеличения расходов на оборону в ближайшее десятилетие с 2 до 3,5% ВВП, или даже выше. Таких показателей на континенте не было с конца 1960-х годов.

По подсчетом издания, при таком уровне расходов в период с 1995 по 2023 год странам-членам Евросоюза пришлось бы дополнительно выделять на оборону еще 387 млрд долларов в год. Годами Европа, благодаря низкому уровню военных расходов и длительному периоду защиты со стороны США, могла себе позволить одну из самых щедрых в мире систем социального обеспечения для пожилого населения.

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По данным Евростата, в ЕС доля расходов на соцзащиту выросла с 36,6% в 1995 году до 41,4% в период перед пандемией коронавируса. Теперь европейцам придется пойти на сокращение существующих затрат на социальные нужды населения или на увеличение заимствований, которые многие столицы в странах ЕС вряд ли смогут себе позволить.

В издании отметили, что сближение Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и угрозы с его стороны вывести США из НАТО подтолкнули Европу к более независимой от Америки оборонной политике.

По мнению экономиста консалтинговой компании Pantheon Macroeconomics Клауса Вистесена, прогресс в этом вопросе будет, вероятно, слишком медленным, а впереди континент ждет долгий путь, который будет сопровождаться "поспешным и паническим переходом".

"У Европы не было вооруженных сил, способных противостоять равному противнику, пожалуй, с 1970-х и 1980-х годов, когда во время холодной войны оборонная позиция постоянно усиливалась", - пояснил он.

В свою очередь, старший научный сотрудник Bruegel Гунтрам Вольфф считает, что Европе предстоит приблизиться к уровню военных расходов 1980-х годов, однако это означает, что странам ЕС придется пойти на большие компромиссы в своих государственных бюджетах.

Эксперты считают, что сокращение госрасходов на пенсии и сферу здравоохранения будет особенно сложной и болезненной задачей для европейцев. Дело в том, что население Европы является самым "старым", если сравнивать с другими континентами. Это означает, что социальные расходы будут расти, в то время как доходы будут падать по мере сокращения трудоспособного населения.

"Правительствам придется либо больше занимать, что может расстроить инвесторов, либо пойти на сокращение бюджета, что может расстроить избирателей", - пояснил экономист Capital Economics Джек Аллен-Рейнольдс.

Увеличение расходов на оборону в Европе

Как писал УНИАН, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее представила план перевооружения Европы. Данная инициатива направлена на мобилизацию до 800 миллиардов евро на европейскую безопасность.

Кроме того, европейские лидеры поддержали значительное увеличение расходов на оборону и укрепление технологической и промышленной базы на фоне экзистенциальной угрозы, исходящей от России.

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