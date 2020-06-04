Убийство Джорджа Флойда: еще трем полицейским предъявили обвинения

Наиболее серьезное обвинение было предъявлено полицейскому, который прижимал коленом погибшего Флойда.

В США еще трем полицейским предъявили обвинения по делу об убийстве Джорджа Флойда.

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Об этом сообщает AP.

Как сообщается, наиболее серьезное обвинение было предъявлено Дереку Шовену, который прижимал коленом Флойда. Троих офицеров, которые также присутствовали на месте происшествия, обвинили в пособничестве убийству.

Все четверо были уволены на прошлой неделе. Если они будут признаны виновными, они могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до 40 лет.

Напомним, что протесты в Соединенных Штатах начались 25 мая в Миннесоте. В ходе задержания темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов.

После случившегося в Миннесоте намерены проверить деятельность полицейских за последние 10 лет.

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