Протесты в Беларуси: оппозиционерке Колесниковой предъявили обвинение

Колесникову обвиняют в призывах к действиям, якобы направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

Белорусской оппозиционерке Марии Колесниковой, которую силовики задержали 7 сентября, предъявили обвинение. Об этом сообщил Следственный комитет Беларуси, передает Tut.by. Обвинение по ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. На данный момент Колесникова содержится под стражей. Расследование продолжается. Читайте такжеУгрожали убить или посадить на 25 лет: оппозиционерка Колесникова просит СК Беларуси расследовать похищение Похищение Колесниковой и других оппозиционеров: что известно Трое членов Координационного совета оппозиции - Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков - 7 сентября были захвачены неизвестными в Минске, их местонахождение более суток оставалось неизвестным.

8 сентября Кравцов и Родненков рассказали на пресс-конференции в Киеве, что их схватили накануне, перевозили из одного здания в другое с мешками на голове и допрашивали, после чего предложили покинуть страну. Они согласились выехать вместе с Колесниковой, однако когда машина прибыла к белорусско-украинской границе, Колесникова отказалась ее пересекать.

9 сентября стало известно, что Колесникова выступает подозреваемой в деле о "публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности". Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Денис Прядко

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