Протесты в Беларуси: в МВД назвали число пострадавших среди митингующих и силовиков

В Минздраве Беларуси говорят, что погибших в ходе протестов нет.

В ходе протестных акций в Беларуси вечером 9 августа пострадали более 50 их участников, а также 39 силовиков.

Об этом сообщает "Белта" со ссылкой на информацию МВД республики.

В свою очередь в пресс-службе белорусского Минздрава заявили, что всем, кто нуждался, оказана медицинская помощь в полном объеме. В ведомстве также опровергли информацию о погибших в ходе протестов.

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Как сообщал УНИАН, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.

Согласно результатам национального экзит-полла действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает на выборах 79,7% голосов избирателей.

После публикации данных экзит-полла тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли стычки с силовиками. В Минске силовики стреляли в протестующих резиновыми пулями. Сообщалось о как минимум одном погибшем.

На события в Беларуси уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский и депутаты Верховной Рады.

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