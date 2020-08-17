Экс-премьер Беларуси поддержал протестующих
Бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас выступил в поддержку протестующих и осудил разгон мирных демонстраций.
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.
«Наблюдаю за ситуацией в Минске и других городах Республики Беларусь, выражаю соболезнования всем пострадавшим и их семьям. То, что происходит в Минске, это недопустимо по отношению к гражданам Республики Беларусь. Насилие в 21 веке не должно быть оправдано, все виновные должны понести наказание», - написал он.
По мнению Румаса, «поведение органов правопорядка, милиции и ОМОНа является недопустимым», а «массовые задержания протестующих являются нарушением их прав и свобод».
«Свобода слова, право на мнение, право проводить митинги - это все закреплено в конституции, это законное право каждого гражданина участвовать в протестах, тем более протестующие не нарушают законов: не ломают сооружения, не грабят магазины, с уважением относятся к своему городу, они хотят лишь одного - что бы власть их услышала», - подчеркнул он.
Румас возглавлял белорусское правительство с 18 августа 2018-го до 3 июня 2020 года.
Протесты в Беларуси: хронология
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
- 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.
- В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.
- В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвала Минск остановить насилие.
- 16 августа оппозиция анонсировала проведение самого масштабного марша свободы в истории Беларуси. В свою очередь, власти устроили в центре Минска большой провластный митинг. По сообщениям очевидцев, на акцию «добровольно-принудительно» свозили бюджетников со всей страны.
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