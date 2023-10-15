Министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар сказал, на ком лежит ответственность за вторжение ХАМАС в Израиль.

Министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар от имени правительства страны попросил прощения у граждан за то, что власти оказались не готовы к террористическому нападению ХАМАС.

Такое заявление Зоар сделал во время национального эфира, отметив, что он попросит прощения как у жертв ХАМАС, так и у пострадавших, сообщает The Times of Israel.

"Подготовки к такой атаке не было... Правительство, государство не были готовы к такому нападению. От имени правительства Израиля и от имени всего государства Израиль мы просим прощения за то, что произошло", — сказал Зоар.

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Министр подчеркнул, что ответственность за неготовность к отражению атаки ХАМАС "лежит на правительстве Израиля и на всем государстве Израиль".

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября ХАМАС вторгся в Израиль.

По состоянию на 15 октября 2023 года общее число подтвержденных жертв террористической атаки ХАМАС на Израиль достигло 1300 человек. В их числе — граждане Израиля, США, Украины, России, Таиланда, Непала, Франции, Китая. Ранены около 3400 человек. Были также захвачены террористами и увезены в Газу в качестве заложников около 150-200 человек, включая младенцев, детей, женщин и пожилых людей.

США не исключают введения войск для освобождения заложников в Газе.

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