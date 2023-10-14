Документы, написанные на арабском языке, найдены израильскими солдатами, свидетельствуют о планировали нападения на гражданских и захват заложников.

Боевики ХАМАС, возможно, планировали свою смертоносную атаку на юге Израиля более чем за год до ее проведения. Восемь страниц с грифом "Совершенно секретно" обнаружили в зоне боевых действий.

Издание Sky News сообщило, что на обложке пачки документов стояла дата "октябрь 2022 года". Это может означать, что планы разрабатывались как минимум за 12 месяцев до нападения.

Утверждается, что документы, написанные на арабском языке, были найдены израильскими солдатами и спасателями. Из них следует, что боевики ХАМАС планировали нападения на гражданское население и захват заложников.

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Sky News показал документы экспертам, которые заявили, что, хотя их трудно подтвердить со 100% уверенностью, они, скорее всего, являются подлинными. Четыре страницы были опубликованы в открытом доступе на канале Telegram, который ведет группа добровольцев South First Responders, помогающая извлекать тела погибших.

Еще четыре страницы были впоследствии переданы телеканалу Sky News. Все они касаются военного плана, направленного на кибуц Мефальсим, который находится недалеко от Газы. Однако этот план не увенчался успехом: боевики были отброшены местными силами безопасности.

Предположения о том, что в октябре прошлого года планы ХАМАС могли тщательно прорабатываться, является "очень серьезным" провалом израильской разведки.

Джо Трузман (Joe Truzman), аналитик Фонда обороны и демократии (Foundation for Defence and Democracies Long War Journal), считает, что "вряд ли на подготовку операции такого рода ушло несколько месяцев".

"В этом нападении участвовало множество вооруженных организаций и было много соединений, включая обучение коммандос использованию парапланов, чего раньше ХАМАС не делал. Учитывая количество задействованных вооруженных групп, трудно сказать, как израильская разведка могла упустить этот момент. Я полагаю, что Израиль ожидал подобной атаки от "Хезболлы" на севере, но не от палестинских группировок в Газе", - отметил эксперт.

Один из документов озаглавлен "Миссия "Кибуц Мефальсим"" и описывает структуру отправленной группы, состоящей из "командира и двух отрядов по пять человек". Из документа также следует, что это "фаза А" нападения.

В другом документе описываются планы "взять в плен солдат и гражданских заложников, а затем вести переговоры". В то время как одна группа должна была сделать дыры в заграждении, другая должна была вести артиллерийский огонь.

В документе говорится следующее: "Первая группа открывает брешь в проволочном заграждении и атакует кибуц с юга". В другом разделе указывается, какое оборудование потребуется для прорезания проволоки, а также информация о том, сколько времени потребуется боевикам для прорыва. В качестве примера можно привести оценку, согласно которой "проволока третьего поколения" займет "40 секунд".

На некоторых страницах также приводится прогноз времени прибытия израильского подкрепления, предупреждение о том, что войска, дислоцированные поблизости, могут прибыть в кибуц "в течение 3-5 минут". Документы ХАМАС уже изымались израильскими войсками после предыдущих атак, в том числе в 2014 году.

Некоторые задаются вопросом, почему в документах указаны даты в формате григорианского, а не исламского календаря, учитывая, что ХАМАС является исламистской организацией. Однако эксперты отметили, что это не является чем-то необычным, а один из них указал, что подобное наблюдалось в документах, опубликованных другими исламистскими организациями.

На первой странице документа также изображена эмблема, используемая вооруженным крылом ХАМАСа - бригадами "Аль-Кассам". Это же изображение присутствует в других документах ХАМАС и на его публичном Telegram-канале.

Группа South First Responders впервые начала размещать собранные видео и фотографии в воскресенье 8 октября. Первые сообщения появились с места проведения фестиваля Supernova в Реиме, а затем из различных поселений.

На одном из снимков изображена карта, на которой подробно описан маршрут движения ХАМАСа в районе поселений Кисуфим и Эйн ха-Шлоша.

Журналисты Sky News проверили и нашли видеозаписи, на которых запечатлены боевики, двигавшиеся по этому маршруту в субботу 7 октября.

Атака ХАМАС на Израиль - последние новости

Террористическая группировка ХАМАС 7 октября совершила массированную атаку на Израиль. При этом часть боевиков вторглась в южные регионы страны, где убивали даже детей.

9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что восстановила контроль над захваченными населенными пунктами. Кроме того, Иерусалим объявил о полной блокаде Газы.

13 октября стало известно, что израильская армия может провести наземную операцию в секторе Газа.

В результате атак 1300 израильтян погибли, в том числе по крайней мере 11 граждан Украины.

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