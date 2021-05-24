В Беларуси принудительно посадили самолетАфины-Вильнюс авиакомпании Ryanair и арестовали журналиста Романа Протасевича, который был на борту.

После принудительной посадки в Минске пассажирского самолета в США призвали закрыть небо над Беларусью, в том числе - запретить полёты в страну и из нее.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте комитета сената США по международным отношениям.

"Мы призываем приостановить членство Беларуси в ICAO (Международная организация гражданской авиации - УНИАН) и запретить все полеты над Беларусью, включая полеты в страну и из нее", - говорится в заявлении.

Заявление также подписали представители Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании.

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске: что известно

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на экстренную посадку самолета с соучредителем белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем и его задержания в аэропорту Минска.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Автор: Екатерина Лиманская