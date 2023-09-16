В начале года "крест Атталы" с аметистами и бриллиантами, который принадлежал Диане, купила Ким Кардашьян за $203 тыс.

Свитер британской принцессы Дианы с черной овечкой на фоне белых ушел с молотка на аукционе Sotheby’s за $1,14 млн, хотя сначалаего оценили в $50-80 тыс.

Аукционный дом открыл торги за свитер 31 августа, и за него давали максимум $200 тыс. Но в конце торгов один из покупателей предложил в пять с половиной раз больше денег. Аукционный дом не назвал его имя, передает Би-би-си.

По сообщению Sotheby’s, свитер нашли в марте этого года на чердаке и решили продат. В итоге на нем заработали больше денег, чем на любой другой вещи принцессы которую выставляли на торги. К примеру, ее автомобиль Ford Escort продали за $806 тыс., а "крест Атталы" в этом году купила Ким Кардашьян за $203 тыс.

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Этот свитер Диана Спенсер носила в 1981 году. Тогда она не была в статусе принцессы, а только невестой принца Чарльза.

Поклонники Дианы об этом свитере говорили, что она носила его как символ ее положения в королевской семье. После свадьбы Букингемский дворец написал в Warm and Wonderful - фирму, которая изготовила свитер, что он прохудился. Фирма прислала новый такой же, и Диана надевала его в 1983 году.

Sotheby’s приложили к лоту это письмо Букингемского дворца, а также письменную благодарность за замену. Дырочка на свитере стала доказательством того, что он именно тот первый.

Другие торги аукционного дома Sotheby's

На аукционе Sotheby's, который провели в Лас-Вегасе, продали 11 работ Пикассо. Самым дорогим лотом оказалось полотно "Женщина в красно-оранжевом берете", на котором художник изобразил свою возлюбленную Мари-Терезу Вальтер. Его продали за $40 млн.

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