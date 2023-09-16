Свитер британской принцессы Дианы с черной овечкой на фоне белых ушел с молотка на аукционе Sotheby’s за $1,14 млн, хотя сначалаего оценили в $50-80 тыс.
Аукционный дом открыл торги за свитер 31 августа, и за него давали максимум $200 тыс. Но в конце торгов один из покупателей предложил в пять с половиной раз больше денег. Аукционный дом не назвал его имя, передает Би-би-си.
По сообщению Sotheby’s, свитер нашли в марте этого года на чердаке и решили продат. В итоге на нем заработали больше денег, чем на любой другой вещи принцессы которую выставляли на торги. К примеру, ее автомобиль Ford Escort продали за $806 тыс., а "крест Атталы" в этом году купила Ким Кардашьян за $203 тыс.
Этот свитер Диана Спенсер носила в 1981 году. Тогда она не была в статусе принцессы, а только невестой принца Чарльза.
Поклонники Дианы об этом свитере говорили, что она носила его как символ ее положения в королевской семье. После свадьбы Букингемский дворец написал в Warm and Wonderful - фирму, которая изготовила свитер, что он прохудился. Фирма прислала новый такой же, и Диана надевала его в 1983 году.
Sotheby’s приложили к лоту это письмо Букингемского дворца, а также письменную благодарность за замену. Дырочка на свитере стала доказательством того, что он именно тот первый.
Другие торги аукционного дома Sotheby's
На аукционе Sotheby's, который провели в Лас-Вегасе, продали 11 работ Пикассо. Самым дорогим лотом оказалось полотно "Женщина в красно-оранжевом берете", на котором художник изобразил свою возлюбленную Мари-Терезу Вальтер. Его продали за $40 млн.