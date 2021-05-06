Внук британской королевы Елизаветы II принц Уильям уже думает над тем, как модернизировать систему в стране.
Читайте такжеСтала известна официальная причина смерти принца ФилиппаОб этом пишет US Weekly со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам источника, герцог Кембриджский «размышляет о будущем монархии и изменениях, которые он собирается внести».
В частности, Уильям, считает собственной миссией установление «более близкой связи с народом».
Несмотря на то, что Уильям второй в очереди на престол, он серьезно относится к будущей роли короля, называя ее большой честью и привилегией.
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