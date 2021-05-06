Сообщается, что герцог Кембриджский считает собственной миссией установление "более близкой связи с народом".

Внук британской королевы Елизаветы II принц Уильям уже думает над тем, как модернизировать систему в стране.

Читайте такжеСтала известна официальная причина смерти принца ФилиппаОб этом пишет US Weekly со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, герцог Кембриджский «размышляет о будущем монархии и изменениях, которые он собирается внести».

В частности, Уильям, считает собственной миссией установление «более близкой связи с народом».

Несмотря на то, что Уильям второй в очереди на престол, он серьезно относится к будущей роли короля, называя ее большой честью и привилегией.

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Автор: Катерина Шварц