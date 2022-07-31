Еврейские лидеры накануне продажи осудили решение выставить часы на торги, однако аукционный дом заявил, что его целью является сохранение истории.

Часы, которые, как утверждается, принадлежали нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру, ушли с молотка в США за $1,1 млн.

Их приобрел анонимный покупатель на аукционе Alexander Historical Auctions в штате Мэриленд, сообщает Би-би-си.

В каталоге аукциона говорится, что часы, возможно, были подарком на день рождения фашистскому лидеру в 1933 году, когда он стал канцлером Германии. На часах Huber изображена свастика и выгравированы инициалы AH.

Согласно оценке аукционного дома, часы были взяты в качестве сувенира, когда в мае 1945 года около 30 французских солдат штурмовали альпийское убежище Гитлера Бергхоф.

Считается, что затем их перепродали, и они сохранялись в нескольких поколениях семьи предыдущего владельца.

В числе других лотов аукциона было платье, принадлежавшее жене Гитлера Еве Браун, фотографии нацистских чиновников с автографами и желтая тканевая звезда Давида со словом Jude, которую нацисты требовали от евреев нашивать на одежду для идентификации и стигматизации.

Еврейские лидеры накануне продажи осудили решение выставить часы на торги, однако аукционный дом, в прошлом продававший и другие нацистские реликвии, заявил немецким СМИ, что его целью является сохранение истории.

В частности, в открытом письме, подписанном 34 еврейскими деятелями, торги назывались "отвратительными" и содержался призыв снять с аукциона нацистские предметы.

Раввин Менахем Марголин, председатель Европейской еврейской ассоциации, сказал, что сделка "помогла тем, кто идеализирует все то, что отстаивала нацистская партия".

"Хотя очевидно, что уроки истории необходимо усвоить - и настоящим нацистским артефактам действительно место в музеях или научных учреждениях, - предметы, которые вы продаете, явно ими не являются", - написал он.

В беседе с немецкой прессой перед продажей представители Alexander Historical Auctions заявили, что их цель - сохранить историю, а большинство проданных предметов хранятся в частных коллекциях или переданы в дар музеям Холокоста.

"Историю надо сохранять, будь то хорошую или плохую, - заявила Deutsche Welle вице-президент аукционного дома Минди Гринштейн. - Если уничтожить историю, не будет доказательств того, что она была".

Alexander Historical Auctions также объяснил, что не может предоставить доказательства того, что Гитлер действительно носил часы. Однако независимый эксперт пришел к выводу, что, по всей видимости, часы принадлежали ему.

Аукционеры рассчитывали выручить за часы от $2 до $4 млн, однако столь щедрых покупателей не нашлось.

Как сообщал УНИАН, сотрудники одной из школ в подмосковном Клине провели "субботник" под названием "Труд освобождает". После облагораживания территории участники акции сфотографировались с плакатами "Один народ, одна нация, один праVитель".

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