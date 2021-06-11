В Боливии 17 коров выпали во время транспортировки и атаковали горожан.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Боливийский город Санта-Крус пострадал от коров-разбойников. Автомобиль, перевозивший скот, перевернулся после неудачного маневра водителя. И 17 коров разбежались по городским улицам, где гуляли, жевали траву, а впоследствии - конфликтовали с людьми.
От их действий пострадали две уборщицы на центральной площади города и пожарник, который помогал обуздать своенравную скотину. В конце концов, коров все-таки поймали.
Власти же города Санта-Крус требуют от перевозчика усилить меры безопасности во время транспортировки скота, чтобы инцидент не повторился.
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