От коров, которые разбежались по городу, пострадали две уборщицы на центральной площади города и пожарный.

В Боливии 17 коров выпали во время транспортировки и атаковали горожан.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Боливийский город Санта-Крус пострадал от коров-разбойников. Автомобиль, перевозивший скот, перевернулся после неудачного маневра водителя. И 17 коров разбежались по городским улицам, где гуляли, жевали траву, а впоследствии - конфликтовали с людьми.

От их действий пострадали две уборщицы на центральной площади города и пожарник, который помогал обуздать своенравную скотину. В конце концов, коров все-таки поймали.

Власти же города Санта-Крус требуют от перевозчика усилить меры безопасности во время транспортировки скота, чтобы инцидент не повторился.

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Автор: Денис Прядко