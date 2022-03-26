Россия не прекращает "ядерный" шантаж всего мира.

Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях.

Как передает российское пропагандистское издание РБК по словам Медведева, Россия может применить ядерное оружие, когда:

по ее территории будет нанесен удар с использованием средств ядерного поражения;

в случае любого другого применения ядерного оружия против России или ее союзников;

если будет посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания будут парализованы;

в случае акта агрессии против России или ее союзников, в результате которого под угрозой было бы существование страны.

Отметим, "ядерные" угрозы со стороны России усилились после заметных провалов россиян в боевых действиях против Украины.

22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил американским журналистам о концепции нацбезопасности страны, допускающей применение ядерного оружия если государство окажется под угрозой существования.

Уже через два дня российский дипломат в ООН уже публично заявил о готовность России применить оружие массового поражения, если ее "спровоцирует НАТО".

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