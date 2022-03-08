По мнению американских разведчиков, заявление задумано, как "устрашение".

В разведке США прокомментировали заявление Путина о ядерной программе. Там считают его "очень странным и необычным", и убеждены, что оно задумано, как "устрашение".

Об этом пишет издание CNN.

Заявление президента России Владимира Путина о повышении уровня готовности своих ядерных сил сочли "очень необычным", утверждает директор национальной разведки США Аврил Хейнс.

Она заявила, что это лучше расценивать как предупреждение, а не как угрозу.

"Мы, очевидно, очень серьезно относимся к тому, что он сигнализирует таким образом. Но мы думаем, что он эффективно сигнализирует, что пытается удержать НАТО от вмешательства в конфликт в Украине. Это была его главная цель", - сказала Хейнс в комитете Палаты представителей по разведке.

Напомним, Байден считает, что Путину не удастся победить Украину. Президент США уверен, что Путин не сможет захватить всю страну.

Вас также могут заинтересовать новости: