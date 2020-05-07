Причина самоубийства российского миллиардера Босова пока не установлена

Круг общения бизнесмена охарактеризовал его как довольно вспыльчивого человека.

Опросы родственников, знакомых и деловых партнеров бизнесмена Дмитрия Босова не помогли установить причину его самоубийства.

Читайте такжеТрамп: изоляция из-за коронавируса может привести к росту числа самоубийств

Как сообщает kommersant, по словам свидетелей, у Босова в последнее время не было семейных или деловых конфликтов. По предварительным данным, не был он и тяжело или смертельно болен.

Возможно, бизнесмен покончил с собой из-за некоего эмоционального всплеска, выброса или взрыва, который мог быть связан, например, не только с личностными, но и общечеловеческими проблемами, той же пандемией коронавируса. Тем более, что сами опрашиваемые характеризовали бизнесмена как довольно вспыльчивого человека. Внезапным порывом свести счеты с жизнью психологи объясняют и отсутствие предсмертной записки на месте происшествия.

Как сообщал УНИАН, 6 мая в России застрелился один из богатейших людей страны миллиардер Дмитрий Босов.