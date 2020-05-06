В России застрелился один из богатейших людей страны - СМИ

Миллиардер Дмитрий Босов совершил суицид.

Российский миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на его знакомых.

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«Это правда, Босова нет в живых», — подтвердил один из собеседников.

Как сообщается, ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен.

По данным Телеграм-канала Mash, Дмитрий Босов застрелился из пистолета Glock 19 gen 4. "СК по Московской области подтвердил гибель миллиардера. По их данным, 6 мая 2020 года тело мужчины с огнестрельным ранением головы нашли родственники на территории дома в селе Усово", - говорится в сообщении. Сейчас на месте работают следователи.

Дмитрий Босов — являлся крупнейшим акционером группы АЛЛТЕК, контролирующей группу «Сибантрацит», мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей

Журнал Forbes оценивал состояние Босова в $1,1 млрд, в рейтинге российских миллиардеров от Forbes 2020 года бизнесмен занял 86-е место.