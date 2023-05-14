Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, 28 мая состоится второй тур выборов.

Сегодня в Турции одновременно с парламентскими проходят президентские выборы, по результатам которых действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган может потерпеть поражение после 20 лет пребывания у власти.

Как сообщает агентство Anadolu, избирательные участки открылись в 8 утра и закроются в 17:00. Согласно избирательному законодательству Турции, запрещается сообщать о каких-либо результатах до 21:00. Время в Турции совпадает с киевским.

Предварительно экзит-полы отмечали незначительное преимущество главного соперника Эрдогана - Кемаля Кылычдароглу. В то же время если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, 28 мая состоится второй тур выборов.

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На парламентских выборах будут соревноваться между собой Народный альянс, в который входит Консервативная партия правления и развития Эрдогана, и Национальный альянс Кылычдароглу.

Выборы в Турции

На президентских выборах в Турции главным соперником действующего президента Эрдогана является кандидат от Оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.

По данным последнего экзит-пола, Эрдоган уступает оппоненту на 5,6 процентных пункта.

В то же время, Эрдоган ранее заявлял, что в случае поражения передаст власть мирным путем.

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