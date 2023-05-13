Накануне Кылычдароглу заявил о вмешательстве России в президентские выборы в Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на заявления своего ключевого соперника на грядущих президентских выборах Кемаля Кылычдароглу о том, что его правительство может не захотеть передать власть мирным путем в случае проигрыша.

Как пишет Bloomberg, в интервью в пятницу, 12 мая, Эрдоган заявил, что правящая партия и ее союзники "сочтут любой исход голосования законным" и сделают "все, чего требует демократия".

Комментарии Эрдогана прозвучали вскоре после того, как его главный соперник Кемаль Кылычдароглу заявил, что действующий президент и его союзники демонстрируют нежелание признать результаты выборов в случае победы оппозиции.

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Выборы в Турции - что нужно знать

Уже завтра, 14 мая, в Турции состоятся очередные выборы. Голосование за нового президента страны и выборы в парламент пройдут в один день.

В президентской гонке, согласно опросам, два ключевых игрока – Реджеп Тайип Эрдоган, в течение 20 лет занимающий ключевые должности в государстве, и Кемаль Кылычдароглу, который был объявлен кандидатом от партийного оппозиционного блока "Национальный альянс".

Опрос, проведенный за неделю до выборов, показал, что Эрдоган уступает оппоненту на 5,6 процентных пунктов (Кылычдароглу поддержали 49,3% опрошенных, действующего президента – 43,7% опрошенных). В KONDA Research, основываясь на данных опроса, предполагают, что выбора могут пройти в один тур.

11 мая Кемаль Кылычдароглу, заявил о вмешательстве России в президентские выборы в Турции.

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