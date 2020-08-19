Президент Европейского совета поделился, о чем говорил с Путиным в контексте событий в Беларуси

В Кремле сегодня подтвердили, что не намерены направлять военную технику Лукашенко в рамках ОДКБ.

ЕС надеется избежать вмешательства в ситуацию Беларуси других стран.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель в контексте разговора с главой Кремля Владимиром Путиным, цитирует Европейский совет.

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«Мы убеждены, что важно искать решение в Беларуси через диалог, и я повторил, что мы хотим избежать внешних негативных вмешательств», - сказал он.

Мишель намекнул, почему Кремль изменил мнение о поставке Лукашенко техники.

«У нас был очень четкий и откровенный обмен мнениями по ситуации в Беларуси. И вы, вероятно, видели в последние несколько часов определенные заявления Кремля о том, что они не намерены вмешиваться в события в Беларуси на военном уровне», - добавил он.

В Кремле сегодня заявили, что не намерены направлять в Беларусь военную технику в рамках Организации договора о коллективной безопасности. Тогда как накануне Путин в разговоре с Лукашенко заверил белорусского президента в готовности ее выделить. Вечером 18 августа также состоялся телефонный разговор главы Кремля с Шарлем Мишелем.

Россия «поддерживает» Лукашенко: что известно

Россия стала одной из первых стран мира, которая поздравила Лукашенко с якобы победой на выборах президента Беларуси. Тогда как от этого отказались Польша, Литва и Латвия. Украина будет приветствовать Лукашенко тоже не стала.

Позже ЕС признал выборы в Беларуси сфальсифицированными. Параллельно Запад готовит пакет санкций в отношении лиц, причастных к насилию и убийству протестующих в первые дни демонстраций.

В то же время СМИ пишут о движении колонн с российскими военными в сторону границы Беларуси. Накануне несколько самолетов Военно-воздушных сил Республики осуществили полеты на российские базы. Тогда как 19 августа стало известно о приземлении в Минске двух самолетов с российскими пропагандистами - они заменят уволенных местных журналистов, которые поддержали протесты оппозиции.

Опасения относительно вмешательства в ситуацию в Беларуси России и развертывания «крымского сценария» неоднократно выражали как европейские дипломаты, так и известные политологи.

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Автор: Яна Ставская