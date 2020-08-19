В Кремле ответили, будут ли отправлять своих военных в Беларусь в рамках союзного договора

Песков заявляет, что Кремль относится к событиям в Беларуси как к внутреннему делу этой страны.

В Кремле не видят потребности в оказании военной помощи Беларуси в рамках ОДКБ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Что касается Договора о коллективной безопасности, Договора о Союзном государстве, там действительно ряд обязательств сторон предусмотрен по взаимопомощи. Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности, и, собственно, и белорусское руководство, оно само признало, что такой потребности нет», - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о военной помощи Беларуси в случае внешней угрозы или она предполагается в случае «революции», Песков сказал: «Я уже ответил на ваш вопрос».

Военная техника РФ у границ Беларуси

На просьбу прокомментировать информацию в СМИ о том, что к границе с Беларуси направляются колонны российской военной техники, Песков заявил, что «российская военная техника, она находится на всей территории Российской Федерации, поэтому здесь нечего комментировать».

По его словам, в вопросе оказания помощи в рамках ОДКБ «гипотетические такие рассуждения абсолютно неприемлемы, невозможны».

«Еще раз повторяю: белорусы, исходим из того, что белорусы сами решат свои проблемы в рамках диалога, в рамках правового поля и без какого-либо вмешательства извне», - подчеркнул Песков.

Он заявил, что Кремль относится к событиям в Беларуси как к внутреннему делу этой страны, и главное, чтобы в ситуацию в Беларуси не было вмешательства извне.

«Мы с сожалением констатируем, что попытки такого вмешательства, непосредственного вмешательства, к сожалению, имеют место, сами считаем такое вмешательство недопустимым», - сказал Песков и добавил, что Беларусь – «это наше союзное государство и братская нам страна».

«И белорусский народ - братский нам народ», - заявил он в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают происходящее в этой стране.

«Мы считаем, что все должны делать все необходимое для того, чтобы были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться необходимый диалог», - отметил Песков.

Россия «поддерживает» Лукашенко: что известно

Россия стала одной из первых стран мира, которая поздравила Лукашенко с якобы победой на выборах президента Беларуси. Тогда как от этого отказались Польша, Литва и Латвия. Украина приветствовать Лукашенко тоже не стала.

Позже ЕС признал выборы в Беларуси сфальсифицированными, а самого экс-президента - персоной нон-грата. Параллельно Запад готовит пакет санкций в отношении лиц, причастных к насилию и убийству протестующих в первые дни демонстраций.

В то же время СМИ пишут о движении колонн с российскими военными в сторону границы Беларуси. Накануне несколько самолетов Военно-воздушных сил Республики осуществили полеты на российские базы. Тогда как 19 августа стало известно о приземлении в Минске двух самолетов с российскими пропагандистами - они заменят уволенных местных журналистов, которые поддержали протесты оппозиции.

Опасения относительно вмешательства в ситуацию в Беларуси России и развертывания «крымского сценария» неоднократно выражали как европейские дипломаты, так и известные политологи.

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Автор: Роман Цимбалюк