Лукашенко передал гневное "послание" Меркель через Путина

Путин выразил готовность помочь Лукашенко в решении проблем на основе договора о создании Союзного государства.

Стали известны подробности третьей телефонной беседы Путина с Лукашенко, состоявшейся 18 августа.

Об этом в эфире кремлевского пропагандистского телеканала сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, цитирует ТАСС.

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«Сейчас идут консультации президентов Беларуси и России. Главы государств координируют свои действия, в первую очередь в рамках договоров. Это и Союзное государство, и ОДКБ», - ответила она.

Пресс-секретарь напомнила, что между Путиным и Лукашенко состоялось несколько «звонков». Лукашенко попросил Путина передать «послание» канцлеру Германии Ангеле Меркель.

«Каким может быть от разговора эффект? Скорее всего, отрицательным. Поскольку на сегодня главное, чего мы хотим, чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси. Исходя из этого, президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, как и вся Западная Европа, не вмешивалась во внутренние дела Беларуси, как это происходит сейчас», - заявила пресс-секретарь Лукашенко.

При этом издание пишет, что Путин выразил готовность помочь Лукашенко в решении проблем на основе договора о создании Союзного государства, а также в рамках ОДКБ. Хотя в комментарии УНИАН пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят необходимости в предоставлении военной помощи Беларуси в рамках ОДКБ.

Россия «поддерживает» Лукашенко: что известно

Россия стала одной из первых стран мира, которая поздравила Лукашенко с якобы победой на выборах президента Беларуси. Тогда как от этого отказались Польша, Литва и Латвия. Украина приветствовать Лукашенко тоже не стала.

Позже ЕС признал выборы в Беларуси сфальсифицированными, а самого экс-президента - персоной нон-грата. Параллельно Запад готовит пакет санкций в отношении лиц, причастных к насилию и убийству протестующих в первые дни демонстраций.

В то же время СМИ пишут о движении колонн с российскими военными в сторону границы Беларуси. Накануне несколько самолетов Военно-воздушных сил Республики осуществили полеты на российские базы. Тогда как 19 августа стало известно о приземлении в Минске двух самолетов с российскими пропагандистами - они заменят уволенных местных журналистов, которые поддержали протесты оппозиции.

Опасения относительно вмешательства в ситуацию в Беларуси России и развертывания «крымского сценария» неоднократно выражали как европейские дипломаты, так и известные политологи.

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Автор: Яна Ставская