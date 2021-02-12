Новая должность была введена 11 февраля 2021 года.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего 39-летнего сына Сердара заместителем Председателя Кабинета Министров, председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана.

Читайте такжеВ Японии появится министр по одиночествуОб этом пишет Turkmenportal.

Новая должность вице-премьера была введена согласно Постановлению главы государства 11 февраля 2021 года.

Также Сердар введён в состав Государственного совета безопасности.

В обязанности вице-премьера входит работа по внедрению цифровой системы и инновационных технологий во все отрасли производства, в систему госуправления и общественного устройства, а также осуществление контроля над этой деятельностью.

С 7 февраля 2020 года Сердар Бердымухамедов занимал должность министра промышленности и строительного производства Туркменистана.

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Автор: Людмила Жерновская