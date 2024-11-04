По словацким законам служба в иностранной армии без согласия президента считается преступлением.

Президент Словакии Петер Пеллегрини отклонил все обращения от словацких граждан о присоединении к Вооруженным Силам Украины.

Об этом со ссылкой на канцелярию президента сообщает агентство TASR. Отмечается, что всего с момента вступления Пеллегрини в должность в июне такие обращения подали четверо граждан Словакии.

Согласно словацкому законодательству, служба в иностранной армии без согласия президента страны является уголовным преступлением – за это людям грозит тюрьма. Примечательно, что одно из отклоненных Пеллегрини обращений было подано еще во времена президентства Зузаны Чапутовой, но она не успела его рассмотреть.

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Сама Чапутова выдала несколько разрешений гражданам Словакии на присоединение к защите Украины.

Война в Украине: участие иностранных граждан

Президент Чехии Петр Павел разрешил группе чешских граждан вступить в ряды ВСУ и воевать против российских оккупантов. Без его разрешения чехам после возвращения домой грозила бы уголовная ответственность. В целом желание присоединиться к ВСУ выразил 181 человек.

На защиту Украины становятся и граждане других стран. В июне стало известно о гибели эстонского добровольца Мартина Яегера. Ему было 42 года. Мужчина погиб в бою на границе Харьковской и Луганской областей, в районе поселка Райгородка на Купянско-Сватовском направлении, став третьим эстонским добровольцем, отдавшим жизнь за Украину.

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