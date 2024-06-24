Мартину Яэгеру было 42 года.

На войне в Украине погиб третий эстонский доброволец, он воевал в составе 3-й штурмовой бригады.

Как пишет газета Postimees, 42-летний Мартин Яэгер (Martin Jääger) прибыл в Украину еще год назад. Мужчина служил в разных подразделениях, а месяц назад перешел в Третью штурмовую бригаду.

21 июня военнослужащий был убит в бою на границе Харьковской и Луганской областей, в районе поселка Райгородка на Купянско-Сватовском направлении. Мужчина более 10 лет служил в элитном разведбатальоне Сил обороны Эстонии, в 2013 году он участвовал в зарубежной операции в Афганистане.

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Гибель военнослужащего подтвердило Посольство Эстонии в Киеве. "Сражаясь за свободу Украины, погиб эстонский доброволец Мартин Яэгер. Это уже третий эстонский доброволец, погибший в полномасштабной войне, развязанной Россией", - говорится в сообщении посольства на Facebook.

Гибель добровольцев из Эстонии

В марте 2023 года стало известно, что под Бахмутом погиб экс-офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак. Мужчина воевал за Украину с первого года полномасштабной войны.

Уже в октябре прошлого года стало известно о гибели Танеля Криггуля в районе Лимана. Дом, в котором находились военнослужащие, атаковал российский дрон-камикадзе.

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