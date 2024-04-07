Он является соратником действующего премьер-министра страны Роберта Фицо, который после избрания выступил за прекращение помощи Украине.

6 апреля в Словакии состоялся второй тур президентских выборов. По данным экзитполов, после подсчета 92,8% голосов лидирует Петер Пеллегрини.

Об этом сообщает SME. За члена правящей коалиции, союзника Роберта Фицо и спикера парламента Петера Пеллегрини проголосовали 55,02% избирателей.

Зато его соперник – прозападный кандидат, бывший министр иностранных дел Иван Корчок, который одержал победу в первом туре – набрал 44,97% голосов.

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Кто такой Петер Пеллегрини

Петеру Пеллегрини 48 лет. С 15 марта 2018 года до 20 марта 2020 года он занимал должность премьер-министра Словакии.

Сейчас является спикером Национального парламента Словакии и возглавляет партию HLAS. В 2023 году Пеллегрини создал коалицию с партией SMER-SD действующего премьер-министра Роберта Фицо, известного своими пророссийскими взглядами.

Что Пеллегрини говорил об Украине

Вторжение РФ в Украину. Петер Пеллегрини в феврале 2024 заявил, что после двух лет войны "стоило бы попробовать создать возможности для дипломатического решения".

"Мы все стоим за Украину и осуждаем Россию как агрессора. С другой стороны, после двух лет войны, после того, как много было оказано помощи в прошлом году, сейчас мы находимся в тупике и не видим решения этого конфликта... Стоило бы попробовать создать возможности для дипломатического решения... Я не уверен в военном решении без помощи дипломатии. Я боюсь, что если мы не попытаемся решить это дипломатическим путем, через год мы снова здесь встретимся и будем констатировать, что Украина потеряла еще несколько десятков тысяч жизней", – говорил он.

Во время дебатов он также призвал к "немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров" России и Украины.

Помощь Украине. После того, как на парламентских выборах в Словакии победил Роберт Фицо, новоизбранный премьер выступил за прекращение поддержки Украины оружием. В свою очередь Петер Пеллегрини придерживался несколько иной позиции:

"Я выступаю за продолжение выполнения заказов, сделанных на коммерческой основе. Если кто заказывает и платит за эти системы, то это поддержка словацкой промышленности", – отмечал он.

В январе 2024 года Пеллегрини заявлял, что власти Словакии решили не разрывать частные военные контракты, которые были заключены с Украиной.

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