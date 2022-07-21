Этот шаг, вероятно, приведет к досрочным выборам.

Марио Драги подал в отставку с поста премьер-министра Италии, ее поддержал президент.

Об этом сообщает Politico.

Марио Драги встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой. После переговоров у президента сообщили, что было принято решение об отставке Драги.

"Президент принял это к сведению. Правительство остается у власти для решения текущих дел", - отмечают в канцелярии президента Италии.

В четверг утром Драги сказал нижней палате парламента, что посетит президента, чтобы подать заявление об отставке. Некоторые в зале встретили его бурными аплодисментами, вскочив на ноги.

Премьер-министр потерял поддержку правых партий - Lega per Salvini Premier Маттео Сальвини и Forza Italia Сильвио Берлускони, у которых есть 58 и 56 мест в Сенате соответственно.

Отставка Драги почти наверняка приведет к досрочным выборам этой осенью.

Отставка Марио Драги: что стоит знать

Напомним, с ноября 2011 по октябрь 2019 года Марио Драги был главой Европейского центрального банка.

3 февраля 2021 года президент Италии Серджо Маттарелла в разгар правительственного кризиса после отставки премьер-министра Джузеппе Конте поручил Драги формирование нового кабинета. Его правительство было приведено к присяге 13 февраля.

14 июля премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что подает в отставку.

Он заявил, что "больше нет той части национального единства, которая поддерживала это правительство с момента его создания", поэтому он не видит больше условий для работы своего кабинета.

Президент Серджо Маттарелла отклонил отставку. Согласно его решению, парламент Италии должен был провести голосование, и показать, если у правительства Драги поддержка большинства депутатов.

20 июля Сенат Италии выразил вотум доверия нынешнему премьер-министру Марио Драги. Политика поддержали 95 сенаторов.

Против Драги выступили 38 были сенаторов. При этом в голосовании приняли участие 133 из 315 депутатов Сената.

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