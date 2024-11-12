Стубб говорит, что сейчас настало время для мирных переговоров.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его разговор с Дональдом Трампом накануне подтвердил, что избранный президент должен восприниматься серьезно, когда он говорит о прекращении войны России в Украине.

"Мы в Европе и во всем мире должны понять, что Дональд Трамп очень серьезно настроен на скорейшее достижение мирного соглашения. Между выборами и днем инаугурации есть окно возможностей для этих переговоров", - сказал Стубб в интервью, пишет Bloomberg.

Стубб подчеркнул, что между выборами и инаугурацией есть возможность для переговоров и выделил четыре ключевых условия для мира: территориальные вопросы, гарантии безопасности, правосудие и восстановление.

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Отмечается, что в прошлом месяце финский президент встретился с председателем КНР Си Цзиньпином во время визита в Пекин, и там речь также зашла о нападении России на Украину.

Остановит ли Трамп войну в Украине - мнение Помпео

После возвращения в Белый дом новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп займет более "ястребиную" позицию по войне в Украине, чем во время предвыборной кампании. Об этом заявил бывший государственный секретарь Майк Помпео.

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