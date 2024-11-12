Он надеется, что команда политика объяснит ему последствия отказа от помощи стране.

После возвращения в Белый дом новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп займет более "ястребиную" позицию по войне в Украине, чем во время предвыборной кампании.

Об этом на Глобальном форуме в Нью-Йорке заявил бывший государственный секретарь Майк Помпео, пишет Fortune. "Президент Трамп не позволит Владимиру Путину прокатиться через Украину. Прекращение финансирования украинцев приведет к этому, и об этом ему скажет вся его команда", - сказал он.

Помпео говорит, что разрешение на такой сценарий - "не почерк Трампа". Также он надеется, что политик поймет необходимость твердой позиции Запада в этой войне:

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"Абсолютно критически важно, чтобы Запад воспринимался как противостоящий этому головорезу и ужасному парню [Путину] и не позволяющий злу торжествовать".

Заявления Трампа о войне в Украине

Напомним, американский политик постоянно обещал прекратить войну в Украине, посадив за стол переговоров президента Владимира Зеленского и кремлевского правителя Путина.

Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Трамп прекратит оказывать Украине помощь. Опасения относительно уменьшения поддержки также высказывали различные политики и эксперты.

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