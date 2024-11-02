Без президентского разрешения чехам по возвращении домой грозила бы уголовная ответственность.

Президент Чехии Петр Павел разрешил группе чешских граждан вступить в ряды ВСУ и воевать против российских оккупантов.

Об этом сообщило Чешское радио со ссылкой на пресс-секретаря президента Филипа Платоша. Всего желание присоединиться к ВСУ выразил 181 человек. Отмечается, что прежде чем запросы от граждан поступают к президенту, они проходят рассмотрение в министерствах обороны, внутренних дел и иностранных дел.

Закон Чехии запрещает гражданам страны участвовать в иностранных военных формированиях без специального разрешения главы государства.

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Отмечается, что в декабре 2023 года стало известно, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в ряды ВСУ вступили 553 чеха, но разрешение воевать за границей имеется только у 151 из них. Однако точное количество чехов, воюющих на стороне Украины, установить пока невозможно.

Чехи на войне в Украине

В октябре Петр Павел посмертно наградил медалью "За героизм" добровольца Карела Кучеру, который погиб в боях за Бахмут.

В августе другой доброволец по имени Филипп Симан, был приговорен пражским судом к семи годам лишения свободы по делу о мародерстве во время боев в пригородах Киева.

Симан вступил в ряды ВСУ без разрешения президента, поэтому на Родине был обвинен еще по статье о службе в иностранных вооруженных силах. Однако по этому делу его оправдали, поскольку суд сослался на обещание премьер-министра страны Петра Фиалы не преследовать граждан, воевавших на стороне Украины.

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