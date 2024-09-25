Он говорит, что никогда не ставил под сомнение, что конечной целью является возвращение всех оккупированных территорий.

Президент Чехии Петр Павел прокомментировал свое недавнее заявление о том, что оккупированные территории Украины могут оставаться под российским контролем длительное время.

В новом разговоре с журналистами он сказал, что не впервые озвучивает такое мнение. "Я не сказал ничего такого, чего не говорил давно. Еще на прошлогодней Мюнхенской конференции я предостерегал от нереалистичных ожиданий", - цитируют президента Ceske noviny.

По его словам, будущий украинский план о прекращении войны необходимо будет оценить и сделать все возможное для достижения целей страны, "но не любой ценой". Павел считает, что надежда на окончание войны однозначным успехом за несколько недель или месяцев может быть очень опасной для всех.

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"Я никогда не ставил под сомнение, что мы должны поддерживать Украину в восстановлении ее территориальной целостности, что это конечная цель. Мы просто должны быть реалистичными относительно временного горизонта и цены достижения этой цели. Победа над Россией в Украине ценой уничтожения половины украинского населения, наверное, не является победой", - сказал он.

Что президент Чехии говорил о войне

В одном из недавних интервью Павел сказал, что украинцам стоит "взглянуть в лицо реальности" и оценить перспективы возвращения оккупированных территорий. Он считает, что после завершения войны они могут оставаться под контролем России годами.

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление, в котором выступило против "половинчатых" и временных решений по завершению этой войны.

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