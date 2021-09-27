Так называемый низкоуглеродный закон устанавливает правило, согласно которому в Чехии могут использовать только ядерные технологии стран - членов Соглашения о государственных закупках под эгидой ВТО. России и КНР среди них нет.

Президент Чехии Милош Земан подписал закон, исключающий возможность участия компаний из России и Китая в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы".

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на чешские СМИ.

Так называемый низкоуглеродный закон устанавливает правило, согласно которому в Чехии могут использовать только ядерные технологии стран - членов Соглашения о государственных закупках под эгидой ВТО, которое вступило в силу в 1996 году. Россия и Китай в число этих стран не входят.

Теперь при строительстве и текущем ремонте нового блока чешской АЭС не могут применяться технологии, прямо или косвенно связанные с запрещенными поставщиками.

Читайте такжеЛукашенко рассказал о договоренности с Путиным относительно УкраиныПосле сообщений о причастности российских спецслужб к взрывам в 2014 году на складе боеприпасов в Врбетицах на востоке страны в правительстве Чехии дали понять, что российская компания "Росатом" вряд ли сможет претендовать на получение подряда на достройку АЭС "Дукованы".

Ранее заявки для участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" подали российский "Росатом", американская Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EdF и южнокорейская KHNP.

Ввод в эксплуатацию нового блока запланирован на 2036 год.

Ранее в Чехии заявили, что Россия на международном уровне несет ответственность за взрывы на складе боеприпасов в поселке Врбетице. Убытки оценили в сумму более $30 миллионов.

Чешские обвинения в адрес РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявлял об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии выслало из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, они были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

Чешская полиция объявила о розыске двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

Автор: Тамара Отовская